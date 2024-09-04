Двое жителей Новосибирска похитили у сочинца 3 млн рублей

У жителя Сочи двое новосибирцев похитили почти 3 млн руб. под предлогом оказания помощи в раскрытии преступления. По телефону аферисты убедили потерпевшего в том, что на него оформлен кредит для финансирования террористов и обещали помочь этого избежать, рассказали в пресс-службе УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сочинец поверил мошенникам и сделал все, как они сказали. Мужчина купил телефон, установил приложение, через которое перевел на «безопасные счета» почти 2 млн руб., а также 1 млн руб., взятый в кредит.

Правоохранители нашли предполагаемых злоумышленников. Ими оказались двое 45-летний жителей Новосибирска, их задержали. По предварительной информации, один из мужчин выполнял роль юриста и обнальщика, а второй непосредственно обманывал потерпевшего.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Расследование продолжается.

Вячеслав Рыжков