Сочи стал одним из наименее аварийных городов для каршеринга

Сочи вошел в число наименее аварийных городов России для пользователей каршеринговых автомобилей. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе Делимобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сейчас в Сочи доступно более 500 автомобилей различных классов. По статистике сервиса, 80% пользователей сервиса в Сочи составляют мужчины, 20% — водители-женщины, это наиболее высокий уровень по стране наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. В других городах доля женщин-водителей каршеринговых машин составляет 15-17%, но в Сочи это доля выше — каждую пятую поездку совершают девушки.

Уровень аварийности в Сочи остается одним из самых низких в стране. По данным Делимобиля, в первом полугодии аварийность по вине пользователей снизилась на 21,5%.

Все автомобили компании застрахованы по ОСАГО. Водителям также предлагают дополнительную опцию «Подстраховка», которая покрывает затраты на ремонт в случае ДТП по вине водителя. Процесс оформления аварии остается стандартным: необходимо сообщить в ГИБДД или оформить европротокол, а затем уведомить службу поддержки.

В Делимобиле отметили, что при аренде каршеринговых авто используют систему распознавания лиц, которая обеспечивает дополнительную безопасность на дороге. До момента передачи ключей происходит идентификация водителей, что исключает возможность несанкционированного использования транспортного средства.

Мария Удовик