Канатные дороги Красной Поляны закрыли из-за непогоды

Канатные дороги закрыли из-за погодных условий на Красной Поляне. Временные изменения коснулись Реликтового леса, Вершины, Аибга, Черной пирамиды, Восточного леса, Старта чемпионов, Водопада Поликаря, сообщает пресс-служба курорта в своем telegram Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

На курорте днем в среду, 4 сентября, наблюдается ухудшение погоды: сильные ветра и осадки. Закрытие канатных дорог затрудняет доступ к живописным местам, таким как водопад Поликаря, отметили в пресс-службе. Однако для удобства посетителей организован бесплатный трансфер между отметками 960 и 540. Гости курорта могут воспользоваться услугами трансфера, который останавливается на площади Сбербанка у эскалатора и доставит на Поляну 540.

На Роза Хуторе из-за непогоды закрыли тропы Южного склона и полностью парк водопадов. КД Эдельвейс работает только на подъем гостей, уточнили в пресс-службе курорта.

Мария Удовик