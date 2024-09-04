Воспитанник Детского морского центра «Алый парус» военно-патриотического объединения «Карбышевцы», 19-летний Кирилл Анкушев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщили в социальных сетях центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе СВО погиб 19-летний выпускник центра «Алый парус» из Тюмени Кирилл Анкушев

Фото: социальные сети Детского морского центра «Алый парус» военно-патриотического объединения «Карбышевцы В ходе СВО погиб 19-летний выпускник центра «Алый парус» из Тюмени Кирилл Анкушев

Фото: социальные сети Детского морского центра «Алый парус» военно-патриотического объединения «Карбышевцы

Как уточнили представители центра, Кирилл Анкушев был награжден знаком Юнармейской доблести III степени, за время обучения участвовал в организации летней оздоровительной компании по программе оборонно-спортивного палаточного лагеря «Тюменские ратники» в составе комендантского взвода.

«Был включен в состав сборной Тюмени во время участия в комплексных соревнованиях Тюменской области "Суворовский натиск". В составе команды стал серебряным призером регионального этапа Всероссийской юнармейской военно-спортивной игры "Победа", а также победителем Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр "Без права на ошибку"»,— добавили в центре.

Кирилл Анкушев подписал контракт с Минобороной в 2024 году.

Анастасия Таначева