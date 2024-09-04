В Сочи вынесли приговор наркоторговцу из Нижнего Новгорода

Прокуратура Лазаревского района Сочи подтвердила обвинение в отношении жителя Нижегородской области. Суд признал его виновным в покушении на незаконный сбыт синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лазаревский районный суд Сочи рассмотрел дело, в котором обвиняемого уличили в преступной деятельности по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Суд установил, что в декабре 2023 года мужчина вступил в сговор с сообщником, который уже находится под следствием за аналогичные преступления.

Получив от своего партнера партию синтетического наркотика весом более 400 граммов, обвиняемый направился в Сочи, чтобы реализовать запрещенные вещества. Однако его планы были нарушены, когда 8 декабря того же года его задержали на посту ДПС «Магри».

Суд, учитывая мнение государственного обвинения, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 10 месяцев. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

Мария Удовик