Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предупредил о мошенниках, пишущих от его имени

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о мошенниках, которые от его имени отправляют сообщения гражданам. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Если вы получили сообщение, в котором знакомый вам человек, как правило, руководитель, дает странные поручения, просит перезвонить или принять звонок от якобы представителей силовых структур, перепроверьте»,— написал господин Орлов. Он призвал не перезванивать на указанные в сообщении номера и не переходить по ссылкам.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что за неделю в полицию Екатеринбурга поступило несколько заявлений о мошенничестве на сумму почти 41 млн руб., в связи с чем полицейские организовали массовый рейд.

Анастасия Таначева