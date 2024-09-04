Первый прямой рейс из Екатеринбурга приземлился на острове Хайнань в Китае
На о. Хайнань (Китай) прибыл первый прямой рейс из Екатеринбурга, выполняемый «Аэрофлотом», сообщили в пресс-службе авиакомпании.
На о. Хайнань (Китай) прибыл первый прямой рейс из Екатеринбурга, выполняемый «Аэрофлотом»
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По маршруту Екатеринбург — Санья летел широкофюзеляжный лайнер Airbus A330. «Первый рейс SU854 вылетел из аэропорта Кольцово с практически полной коммерческой загрузкой»,— добавили в пресс-службе авиакомпании. Полеты будут осуществляться два раза в неделю, по вторникам и субботам.
Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что обратные рейсы с Хайнаня в Екатеринбург «Аэрофлот» будет осуществлять по средам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 26,3 тыс. руб. Помимо Екатеринбурга, прямые рейсы в Санью авиакомпания выполняет из Москвы и Красноярска.
Напомним, с 25 октября из Екатеринбурга начнут летать рейсы в Камбоджу с технической посадкой в Таразе (Казахстан). Чартерную программу организует туроператор One Click Travel.