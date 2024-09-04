В екатеринбургском метро под поезд упала девушка, ее передали медикам

В Екатеринбурге на станции метро «Уральская» девушка упала под поезд, прибывающий со станции «Машиностроителей». Как добавили в мэрии Екатеринбурга со ссылкой на директора метрополитена Андрея Панаиотиди, девушка жива, ей помогли подняться на платформу и передали медикам «скорой помощи».

Из-за произошедшего ЧП движение поездов в метрополитене было приостановлено на 15 минут. Поезда следовали от станции «Ботаническая» до «Площади 1905 года». Сейчас движение поездов уже восстановлено.

Анастасия Таначева