Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В екатеринбургском метро под поезд упала девушка, ее передали медикам

В Екатеринбурге на станции метро «Уральская» девушка упала под поезд, прибывающий со станции «Машиностроителей». Как добавили в мэрии Екатеринбурга со ссылкой на директора метрополитена Андрея Панаиотиди, девушка жива, ей помогли подняться на платформу и передали медикам «скорой помощи».

Из-за произошедшего ЧП движение поездов в метрополитене было приостановлено на 15 минут. Поезда следовали от станции «Ботаническая» до «Площади 1905 года». Сейчас движение поездов уже восстановлено.

Анастасия Таначева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...