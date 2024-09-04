Сочи возглавил топ направлений для бронирования апартаментов в сентябре

В рейтинге популярных российских направлений для бронирования апартаментов в сентябре Сочи занял первое место. Как отмечается в исследовании сервиса Твил.ру, популярность отдыха в апартаментах осенью растет с каждым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sochi.cian.ru Фото: sochi.cian.ru

На долю Сочи приходится 15% сентябрьских бронирований апартаментов. Следом идет Санкт-Петербург с 9%, а замыкает тройку лидеров Калининград (5%).

В Сочи при отдыхе в апартаментах средняя стоимость ночи превышает 5 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки составляет девять ночей. В северной столице при таком виде отдыха придется потратить в среднем 4,3 тыс. руб., продолжительность поездки — пять ночей. В Калининграде за ночь нужно будет заплатить 3,3 тыс. руб., продолжительность поездки — шесть ночей.

В рейтинг вошли и другие города Краснодарского края. На шестом месте Анапа (3,1 тыс. руб. за ночь, продолжительность поездки — девять ночей), на девятом месте Геленджик (5,9 тыс., восемь ночей), на десятом — Краснодар (3,1 тыс., три ночи).

Вячеслав Рыжков