Свердловские власти направили почти 600 млн рублей на ремонт региональных дорог

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил почти 600 млн руб. на ремонт дорог в девяти муниципалитетах, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Березовский городской округ получил 60 млн руб. для ремонта участков улиц Максима Горького, Маяковского, объездной дороги от улицы Кирова до улицы Бажова и участка улицы Кирова в поселке Старопышминский.

В Богдановиче на 50 млн руб. отремонтируют участка улицы Кунавина, от улицы Первомайская до улицы Пионерская с целью повышения пропускной способности элемента федеральной трассы, пока не будет построен обход города. На эти же цели для Богдановича запланированы 230 млн руб. на 2025 год и 200 млн руб. на 2026 год.

Краснотурьинск получит 30 млн руб. на ремонт улицы Чкалова, которая находится в изношенном состоянии. Среднеуральску дополнительно распределены 187 млн руб. на капитальный ремонт участка трассы Ганина Яма — поселок Шувакиш на территории городского округа. Горноуральскому городскому округу направлено 33,6 млн руб. на завершение ремонта участка автомобильной дороги по Исинскому тракту. Сосьвинскому городскому округу направлено 33,8 млн руб. на капитальный ремонт дороги от Сосьвы до деревни Мишина. Еще 45,1 млн руб. получит Белоярский городской округ, 84,4 млн руб. — Кировградский городской округ, а также 73,1 млн руб. направят Карпинску.

Всего в начале года 15 муниципалитетам на строительство и ремонты муниципальных дорог были распределены 2,2 млрд руб. Общий объем средств, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в 2024 году составляет 2,8 млрд руб.

Напомним, к началу августа в Уральском Федеральном округе (УрФО) строители уложили 4 млн кв. м дорожного полотна на действующих магистралях и новых дорогах. Всего в регионах Урала в этом году собираются уложить 5,7 млн кв. м асфальта, планы уже выполнены на 70%.

Ирина Пичурина