Суд отказал в снятии ареста с активов челябинского депутата Олега Иванова

Арбитражный суд Челябинской области отклонил жалобу финансового управляющего депутата городской думы Олега Иванова на Следственный комитет России. Представитель депутата Олег Родин требовал отменить арест его активов, который наложили в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Решение суда опубликовали в картотеке арбитражных дел.

Как отметили в суде, снять арест с имущества невозможно до окончания расследования уголовного дела. К тому же, жалобу необходимо подавать в инстанцию, которая принимала решение об аресте. В деле Олега Иванова это был суд общей юрисдикции.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Олега Иванова задержали в декабре 2022 года. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве. По версии следствия, будучи гендиректором и владельцем ООО «Альфастрой», в 2017–2019 годах Олег Иванов скрыл более 516 млн руб. от налоговой службы. Также с мая 2023 года Центральный районный суд Челябинска рассматривает уголовное дело о преднамеренном банкротстве ранее принадлежащего депутату ООО «Строительное управление „Альфастрой“» (Элиста).

Виталина Ярховска