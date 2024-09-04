В Югре пройдет всероссийский форум помогающих сообществ «Быть рядом»

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) с 4 по 5 сентября состоится всероссийский форум помогающих сообществ «Быть рядом», рассказали в пресс-службе мероприятия. Он пройдет в КТЦ «Югра-Классик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В рамках форума планируется обсудить роль межсекторного взаимодействия для решения социальных проблем семей, формирование новых подходов к профилактике семейного неблагополучия, развитие региональных систем поддержки семей с детьми. Пленарная сессия будет посвящена профилактике социального сиротства, также в рамках форума пройдут митапы, мастер-классы, семинары, будут организованы дискуссионные площадки и другое.

Участники смогут поделиться опытом и практиками в сфере поддержки семьи и детства, найти партнеров и выработать новые решения для качественной и своевременной помощи семьям, оказавшимся в сложных ситуациях. Ожидается, что в нем примут участие 300 человек — всего организаторы получили 428 заявок из 34 регионов.

Организаторами мероприятия выступили правительство ХМАО, уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова и другие.

Ирина Пичурина