В Калининском районе Челябинска построят жилой квартал по программе КРТ

Администрация Челябинска собирается провести торги на право комплексного развития территории в Калининском районе. Застроить необходимо участок площадью 3 га в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской и Игнатия Вандышева. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

В новом микрорайоне подрядчику нужно возвести не менее 76 тыс. кв. м жилья. Также в проект входит коммунальная инфраструктура и социальные объекты. Предельный срок реализации решения — 5 лет. В число требований к будущему девелоперу входит наличие опыта в капитальном строительстве.

Виталина Ярховска