В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 4 сентября открывается выставка художника Алексея Чернышова «Образы и подобия». Она объединена размышлениями о том, как соотносятся время и человеческая жизнь, какое место занимает в ней Бог и как вернуться к своему началу. В экспозиции можно увидеть произведения, отсылающие к «небесному»: иконы, выполненные на дверях из обожженных консервных банок, библейские сюжеты на шкуре с кожевенного производства, и к «земному»: образы печи, детские распашонки и игрушки. Выставка работ Алексея Чернышова продолжит работать до 27 октября.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В центре зала, завершающего экспозицию «Образы и подобия», — инсталляция, созданная художником Алексеем Чернышовым вместе с супругой Ольгой. На одной ее стороне — жизнь, показанная в духе «Зеркала» режиссера Андрея Тарковского, а на другой — гибель, ведущая за собой горе и забвение. На одной зритель видит детей, плескающихся в реке, на другой — детские игрушки, посыпанные пеплом былой, унесенной кем-то жизни. Внизу инсталляции — такие же в пепле — ботинки и туфли, детские и взрослые, непрошенные призраки ушедших людей. Здесь же стоят стопки выброшенных книг, и на одной из них — подсвеченная сверху — детская пуанта.

«Надо бережно относиться к каждому моменту, к пониманию того, что все может закончиться. Это заставляет жить на полную, не откладывать, потому что Бог завтрашнего дня никому из нас не обещал»,— отметил на пресс-показе выставки Алексей Чернышов.

Зал, которому дали название «Русские метафоры», объединяет несколько инсталляций, выполненных из различных материалов. Всего в экспозиции три зала, и первый, в который попадает посетитель, посвящен высоким, одухотворенным библейским образам. Центральный среди них — образ Богоматери с младенцем, изображенный на старой деревянной двери.

«Я искал символ безусловной любви. Образ Богородицы можно рассматривать и как памятник каждой женщине, потому что по-другому жизнь на земле ведь не начинается. Почему бы нам с трепетом не относиться к этому явлению? Оно просто есть и все, к нему можно как угодно относиться, чего угодно от него ожидать, но оно есть»,— отметил художник.

Алексей Чернышов — современный художник из Удмуртии. Родился в 1965 году в Можге. В 1980 году, после окончания восьми классов, поступил в ПТУ №6 Ижевска на специальность маляр по художественной отделке. Параллельно получал образование в вечерней школе. В 1986 году поступил на художественно-графический факультет Удмуртского государственного университета. Окончив его в 1992 году, получил предложение остаться преподавателем на факультете на кафедре живописи, но в 1999 году прекратил эту деятельность, полностью сосредоточившись на творчестве. На его выставке в ЕМИИ представлено более 50 произведений, созданных за последние 25 лет.

Изображение Богородицы с младенцем выложено обожженными частями консервных банок, прибитых гвоздями. По замыслу художника, это должно отсылать зрителя к металлическим окладам икон. «Одновременно консервные банки могут говорить о консервативности наших религиозных убеждений, которые тоже требуют трансформации. Вообще, иконы — это не присутствие бога на земле, а просто дверь, которая позволяет тебе приходить к себе какому-то хорошему»,— сказал он на презентации.

Другая картина посвящена библейскому сюжету о пяти хлебах и двух рыбах, которые, согласно Библии, Иисус Христос приумножил, чтобы насытить множество голодных людей.

Еще два произведения, расположенные в этой части зала на противоположных стенах, — полиптих «Пятикнижие» и серия «Библия для кочевников». В первом с помощью гвоздей сымитирован древнееврейский алфавит, а во втором — известные библейские сюжеты вырезаны на пяти шкурах, отбракованных с кожевенного производства. Как подчеркнула сокуратор выставки Алина Хионина, произведения из серии напоминают классическую древнерусскую иконопись 15-17 веков. Всего в серии 12 работ.

Но если в первом зале, по замыслу организаторов, можно «прикоснуться к небесному», то второй словно окутывает домашним уютом, как бы «заземляя» и успокаивая. Такое чувство возникает не случайно: в центр зала помещены четыре небольшие работы, на которых изображена печь — элемент, уже почти себя изживший, но отдающий теплом и отсылающий человека к его началу, дому, где он родился и вырос. Напротив этих работ расположена еще одна — «Начало», обладающая трогательной историей.

«Это маленькая распашонка дочки художника, покрытая сажей и золой, которые создают тон работы»,— уточнила сокуратор выставки Влада Лаптева.

В завершении выставки — зал «Русские метафоры» с инсталляцией о жизни и смерти. По словам Алексея Чернышова, она показывает, насколько внезапно может оборваться и превратиться в пепел жизнь, насколько она хрупка и уязвима. «Но с обратной стороны не только старые игрушки, здесь и выстиранное детское белье — ползунки, распашонки, чепчики. Это образ "завтра", надежды на светлое будущее, которое обязательно настанет»,— завершил Алексей Чернышов.

Анастасия Таначева