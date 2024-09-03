Жителям более 55 улиц в Сочи отключат свет

В Сочи отключат электричество для жителей более 50 улиц. Кратковременные изменения связаны с необходимостью внеплановых ремонтных работа электрооборудования, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

С 07:00 до 19:00 в среду, 4 сентября, электричество отключат на улицах Тернопольская, Батайская, Ворошиловградская, Урожайная. Полный список можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Всего в списке значатся 56 улиц и переулков. В перечень вошли улицы Кутаисская, Сергеевская, Ивановская и переулки Банный, Горный, Волжский, Теневой, Докучаева.

Работы направлены на обеспечение надежности электроснабжения и минимизацию рисков для жителей. Жителям и гостям города рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам и следить за обновлениями по ходу выполнения работ.

Ранее сообщалось, что более 100 улиц останутся без света в Сочи. Временные неудобства продлятся до 19:00.

Мария Удовик