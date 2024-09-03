В Екатеринбурге 99-летний ветеран ВОВ заплатил за ремонт окон 300 тысяч рублей

Ветеран Великой Отечественной войны из Екатеринбурга заплатил за ремонт окон в квартире почти 300 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, через суд договоры об оказании услуг были расторгнуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, ветеран заключил с индивидуальным предпринимателем в период с июня по октябрь 2023 года шесть договоров на выполнение ремонтных работ на окнах. В частности, замене фурнитуры и резины, установке ручки. Общая стоимость работ составила около 300 тыс. руб.

«Проверка показала, что необходимость в проведении работ, указанных в договорах, отсутствовала. Ветеран войны в силу своего 99-летнего возраста не мог оценить качество материалов и выполненных работ»,— сказано в сообщении. Отмечается, что в квартире мужчины были проведены незначительные работы, а стоимость использованных материалов не соответствовала заявленной.

Проведя проверку, прокуратура направила исковое заявление о расторжении договоров оказания услуг, взыскании с ИП в пользу ветерана уплаченных им сумм, а также компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, расторгнув договоры возмездного оказания услуг, взыскав с предпринимателя в пользу пенсионера оплату по договорам в размере более 278 тыс. руб., штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере свыше 141 тыс. руб., а также компенсацию морального вреда суммой 5 тыс. руб.

Полина Хабарова