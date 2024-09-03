В зоне специальной военной операции (СВО) погиб младший сержант Алексей Кушев из Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Как сообщили в пресс-службе районной администрации, погибший служил командиром стрелкового отделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На СВО погиб младший сержант из ЯНАО Алексей Кушев

Фото: Администрация Надымского района ЯНАО На СВО погиб младший сержант из ЯНАО Алексей Кушев

Фото: Администрация Надымского района ЯНАО

«Он до конца был верен своей стране и воинской присяге. Алексей останется для нас примером мужества и чести»,— добавили в администрации.

Напомним, ранее на спецоперации погибли трое бойцов из Надымского района ЯНАО. В соцсетях районной администрации принесли соболезнования Николаю Никандрову, Николаю Ивлеву и Ивану Улуснову.

Виталий Красиков