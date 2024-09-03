«Автомобилист» заезжает в сезон

Хоккейный клуб «Автомобилист» 4 сентября проведет в Екатеринбурге первый матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), его соперником станет челябинский «Трактор». На пресс-конференции, посвященной началу сезона, главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин и директор клуба Максим Рябков рассказали, что команда полностью укомплектована и готова бороться за чемпионство.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Автомобилист» и «Трактор»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Матч между командами «Автомобилист» и «Трактор»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В прошедшем сезоне «Автомобилист» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, что стало наивысшим результатом в истории клуба. «Наша задача — быть еще выше, чем мы были в прошлом сезоне»,— рассказал директор клуба Максим Рябков на пресс-конференции, посвященной началу сезона.

В межсезонье команду покинули защитники Денис Баранцев и Владислав Леонтьев, нападающие Алексей Макеев и Сергей Широков.

В «Автомобилист» перешел 21-летний защитник Евгений Кашников, выступавший за нижнекамский «Нефтехимик». Состав команды пополнили игроки Национальной хоккейной лиге (НХЛ) легионер Ник Меркли и недавно получивший российский паспорт канадец Брендэн Лайпсик. По словам главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина, необходимости в новых игроках нет. «Я считаю, что команда укомплектована»,— заключил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ХК "Автомобилист" Максим Рябков (слева) и тренер клуба Николай Заварухин (справа)

Фото: Виталий Красиков / Коммерсантъ Директор ХК "Автомобилист" Максим Рябков (слева) и тренер клуба Николай Заварухин (справа)

Фото: Виталий Красиков / Коммерсантъ

Господин Рябков сообщил, что на данный момент плановый бюджет системы ХК «Автомобилист» составляет 2,5 - 2,6 млрд руб.

«По сравнению с сезоном 2022/2023 накладных расходов стало больше: логистика, разъезды, аренда спортсооружений. Однако и заработали немножко больше: за счет продажи билетов, отчислений за телетрансляции»,— добавил он.

Максим Рябков рассказал о строительстве ледовой арены УГМК, которую планировали открыть в начале 2025 года: «Самым оптимистичным сценарием является проведение матчей КХЛ на ней с 10 марта. Но для этого нужно, чтобы обошлось без форс-мажоров». По его словам, в таком случае на новой арене команда проведет шесть домашних игр и последующие матчи плей-офф.

«Со строительными работами полный порядок, идет чистовая отделка. К концу сентября и фойе, и чаша арены, и подтрибунные помещения, и спортивные блоки будут закончены»,— добавил директор «Автомобилиста».

Виталий Красиков