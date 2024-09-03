В Сочи семьям участников СВО выделили свыше 77 млн рублей
В рамках заседания Координационного совета в Сочи приняли решение о выделении средств для поддержки семей участников СВО. Родственникам военнослужащих выплатили более 77 млн руб., сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
На встрече рассмотрели обращения родственников мобилизованных и добровольцев, которые нуждаются в адресной материальной помощи. Выплаты осуществляются за счет благотворительного фонда «Скорей добрей».
В Сочи также реализуется комплекс мер социальной поддержки для семей военнослужащих. По инициативе мэра Андрея Прошунина в преддверии нового учебного года предусмотрели целевую финансовую помощь для школьников, которой сейчас воспользовались 123 ученика.