В Сочи семьям участников СВО выделили свыше 77 млн рублей

В рамках заседания Координационного совета в Сочи приняли решение о выделении средств для поддержки семей участников СВО. Родственникам военнослужащих выплатили более 77 млн руб., сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На встрече рассмотрели обращения родственников мобилизованных и добровольцев, которые нуждаются в адресной материальной помощи. Выплаты осуществляются за счет благотворительного фонда «Скорей добрей».

В Сочи также реализуется комплекс мер социальной поддержки для семей военнослужащих. По инициативе мэра Андрея Прошунина в преддверии нового учебного года предусмотрели целевую финансовую помощь для школьников, которой сейчас воспользовались 123 ученика.

Мария Удовик