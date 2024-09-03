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В Сочи семьям участников СВО выделили свыше 77 млн рублей

В рамках заседания Координационного совета в Сочи приняли решение о выделении средств для поддержки семей участников СВО. Родственникам военнослужащих выплатили более 77 млн руб., сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На встрече рассмотрели обращения родственников мобилизованных и добровольцев, которые нуждаются в адресной материальной помощи. Выплаты осуществляются за счет благотворительного фонда «Скорей добрей».

В Сочи также реализуется комплекс мер социальной поддержки для семей военнослужащих. По инициативе мэра Андрея Прошунина в преддверии нового учебного года предусмотрели целевую финансовую помощь для школьников, которой сейчас воспользовались 123 ученика.

Мария Удовик

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