За полгода инвестиции в основной капитал УрФО выросли на 18,6%

За первые шесть месяцев 2024 года инвестиции в основной капитал регионов Уральского федерального округа (УрФО) составили более 2,3 трлн руб. Как сообщил полпред в УрФО Владимир Якушев, это на 18,6% больше аналогичных показателей прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Рост инвестиций – один из главных индикаторов развития экономики. Модернизируются промышленные предприятия, создаются новые производственные линии, закупаются машины и оборудование, что в конечном итоге приводит к росту объемов производства и доходов граждан»,— отметил Владимир Якушев.

По данным полпредств, наибольшее увеличение отмечено в Свердловской и Курганской областях. В Тюменской области оно обусловлено развитием Тобольской промышленной площадки, а в Свердловской области — инвестиции в металлургические и машиностроительные проекты, а также сферу логистики и транспорта.

Полина Хабарова