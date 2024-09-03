Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге временно закроют движение по участку улицы Полковой

В период с 23 по 27 сентября в Екатеринбурге перекроют движение по участку улицы полковой в поселке Совхозном. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано со строительством газопровода.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Строить газопровод будут по улице Полковой. Перекрытие введут в районе дома №23. По данным администрации, на месте проведения работ установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Напомним, перекресток улиц Инженерной и Черняховского в Екатеринбурге перекроют с 5 сентября по 10 октября. Это связано с модернизацией теплосетей.

Полина Хабарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...