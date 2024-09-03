В Екатеринбурге временно закроют движение по участку улицы Полковой

В период с 23 по 27 сентября в Екатеринбурге перекроют движение по участку улицы полковой в поселке Совхозном. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано со строительством газопровода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Строить газопровод будут по улице Полковой. Перекрытие введут в районе дома №23. По данным администрации, на месте проведения работ установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Напомним, перекресток улиц Инженерной и Черняховского в Екатеринбурге перекроют с 5 сентября по 10 октября. Это связано с модернизацией теплосетей.

Полина Хабарова