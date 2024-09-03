Инвестиции в основной капитал в Курганской области выросли на 36%

Объем инвестиций в основной капитал предприятий Курганской области за первое полугодие 2024 года составил 28,9 млрд руб., что на 35,9% больше показателя за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Инвестиции в основной капитал в Челябинской области в первом полугодии 2024 года были на уровне 202,7 млрд руб. Это на 18,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Драйверами роста на Южном Урале и в Зауралье стали инвестиции в металлургические и машиностроительные проекты, а также сферу логистики и транспорта.

Общий объем инвестиций в основной капитал предприятий округа составил 2,3 трлн руб. Это более 16% всех инвестиций в стране.

Виталина Ярховска