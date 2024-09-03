В Свердловской области за неделю ОРВИ заболели 17 тысяч человек

На территории Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировали 17 тыс. случаев ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, это на 3,1% выше уровня предыдущей недели, а также на 34% ниже среднего многолетнего уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, среди заболевших 46% — дети. Отмечается, что среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус. В Екатеринбурге за неделю ОРВИ заболели 8 тыс. человек, что находится на уровня предыдущей недели и на 8,9% ниже среднемноголетнего уровня.

Полина Хабарова