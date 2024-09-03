Новые центры «Сириуса» начнут работать в семи регионах России и в Казахстане

Восемь новых региональных центров, работающих по модели Образовательного центра «Сириус», откроются в течение сентября в разных городах России и Казахстана. Центры для талантливых детей начнут работать во Владимирской, Омской, Сахалинской, Ярославской областях, Красноярском крае, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, а также в городе Байконуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Таким образом, сеть центров «Сириуса» увеличится до 84 субъектов РФ. В пресс-службе Образовательного центра «Ъ-Сочи» пояснили, что региональные центры — это самостоятельные учебные заведения дополнительного образования, которые берут лучшие методики федерального «Сириуса». Программы центров также делятся на традиционные «Науку», «Искусство» и «Спорт», но дополняются направлениями с учетом приоритетов региона. Например, традиционными музыкальными инструментами или программами, важными для промышленной отрасли города.

Например, в Чукотском автономном округе дети будут углубленно изучать химию, физику в теплоэнергетике, ИТ-технологии, биологию, а также развитие пищевой промышленности. В направлении «Искусство» предполагаются уроки по национальному танцу.

«Я уверен, что абсолютно все дети талантливы. Наша задача — раскрыть эти способности и умения, мотивировать ребят к развитию своих навыков. С помощью "Энэрти" кто-то определится со своей будущей профессией, кто-то поймет, в каком направлении надо развиваться. В любом случае ребята получат знания, которые выходят за рамки школьной программы. Обращаюсь ко всем старшеклассникам — в "Энэрти" ждут от вас заявок. Это реальная возможность сделать первые шаги к личному успеху»,— обратился к школьникам глава региона Владислав Кузнецов.

В Красноярском крае ключевые направления работы регионального центра тоже определены с учетом приоритетов социально-экономического развития. Так, в направлении «Наука» будут представлены программы для подготовки инженерных кадров для предприятий атомной, космической сфер, инновационных компаний и производств. Ребята будут изучать на углубленном уровне математику, информатику, физику, астрономию, химию и биологию, а также включаться в проектную деятельность. Для занятий создана первая в крае лаборатория с зондовым микроскопом и собственной вакуумной установкой. В направлении «Спорт» в фокусе внимания окажутся командные виды: регби, футбол, баскетбол.

Торжественное открытие регионального центра «Сириус. Байконур» состоится накануне запуска 11 сентября с космодрома Байконур транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-26». В центре поддержки талантливых детей будут преподавать «Космическое ракетомоделирование», «Ракетомодельный спорт», «Робототехнику и виртуальную реальность», а также традиционные для «Сириуса» интенсивные программы по естественно-научным дисциплинам.

Сеть региональных центров по модели «Сириуса» создается для того, чтобы охватить как можно больше детей и педагогов образовательными программами от ведущих учителей страны. За все время работы учениками российских центров стали почти 2 млн человек.

Александра Каверина