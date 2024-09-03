В Сочи и Сириусе прогнозируют смерчи

На территории Сочи и Сириуса объявлено предупреждение по формированию смерчей. Угроза существует в течение суток 4 сентября, а также 5 и 6 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Опасность формирования смерчей объявлена на участке Магри – Веселое. Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности и следить за прогнозами. Находясь в помещении следует плотно закрыть двери, окна, балконную дверь, форточку и вентиляционные отверстия. При наличии времени советуют укрепить крышу, освободить балкон от пожароопасных предметов.

«Если смерч застиг вас на улице, не рекомендуется приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам. По возможности нужно найти ров, яму или углубление в земле и лечь в нее, закрыв голову руками или одеждой», – рекомендовали в МЧС.

В целом погода в Сочи 3 сентября солнечная. В городе прогнозируют небольшие осадки. В ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. На курорте могут пройти ливни с грозами, опустится температура воздуха.

Вячеслав Рыжков