«Авито»: спрос на услуги в Свердловской области вырос за год на 12%

В Свердловской области спрос на услуги специалистов в разных областях увеличился за год на 12%. Во втором квартале 2024 года во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО) лидирующие позиции заняли категории «Красота и здоровье» и «Ремонт и отделка», рассказали в «Авито Услугах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди жителей Свердловской области наибольшим спросом в августе пользовались услуги мастеров ногтевого сервиса

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Среди жителей Свердловской области наибольшим спросом в августе пользовались услуги мастеров ногтевого сервиса

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным сервиса, среди жителей Свердловской области наибольшим спросом в августе пользовались услуги мастеров ногтевого сервиса. На втором месте — услуги бровистов, на третьем — междугородние перевозки, включающие транспортировку грузов различных типов и объемов.

При этом треть заказчиков услуг из УрФО ожидают получение услуги в тот же день, из них 10% — в течение часа. «Среди уральцев популярностью в срочных услугах пользуются транспортные услуги, вывоз мусора и бытовые услуги»,— добавили в пресс-службе «Авито».

Как отметили в «Авито», годовой оборот российского рынка услуг составляет 16,2 трлн руб. На рынке занято 17,9 млн человек, из них большая часть (54%) работают в микро-бизнесе, еще 29% частников, а также 10% представителей малого бизнеса и 7% —среднего и крупного.

Анастасия Таначева