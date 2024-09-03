«Россети Тюмень» направили 7,5 млн на повышение надежности электроснабжения НПЗ в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Мортка» в ХМАО-Югре. Объект обеспечивает электроэнергией нефтеперерабатывающий завод компании «Сибнефтепродукт» в Кондинском районе. На технические мероприятия энергокомпания направила более 7,5 млн рублей.



Специалисты отремонтировали на подстанции 110 кВ «Мортка» два силовых трансформатора общей мощностью 12,6 МВА и два высоковольтных выключателя. На коммутационных аппаратах энергетики заменили фарфоровые изоляторы на современные полимерные. Новое оборудование устойчиво к суровым климатическим условиям региона и должно прослужить не менее 30 лет. Во время работ потребители непрерывно получали электричество от резервных источников питания.

Ремонт подстанции «Мортка» прошел в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главная цель которой – подготовка электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к отопительному сезону.

АО «Россети Тюмень»