«Мегафон»: свердловчане за лето 2024 года посетили 140 стран

Жители Свердловской области за летний сезон 2024 года посетили 140 стран мира. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе сотового оператора «Мегафон», свердловчане выбирали заграничные путешествия на 11% чаще, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

В июне-августе 2024 года турпоток за границу вырос на 11% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По данным компании, Турцию выбирал каждый пятый житель региона. В топ-5 вошли Казахстан, Абхазия, Грузия и Египет. Отмечается, что число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Кроме того, интерес свердловчан к азиатскому направлению, в том числе Вьетнаму, Китаю и Таиланду вырос на 70 %. Также свердловчане часто выбирали Египет — сюда летом отправились 93% всех жителей региона, выбирающих африканское направление. В Марокко стали ездить на 88% чаще. В Саудовскую Аравию ездили на 46% чаще, в Турцию — на 21 %, а в ОАЭ — на 6%.

Полина Хабарова