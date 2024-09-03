С начала года из Сочи вывезли 60 тысяч кубометров несанкционированных отходов

За семь месяцев 2024 года с территории Сочи вывезли больше 60 тыс. кубометров несанкционированных отходов. Это строительный мусор, ветки и спил от деревьев и кустарников, автомобильные шины, рассказали в МЦУ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Решетняк / «Ъ-Кубань» Фото: Наталья Решетняк / «Ъ-Кубань»

Отмечается, что вышеперечисленный мусор не является твердыми коммунальными отходами и не относится к зоне ответственности регионального оператора. Поэтому скопление таких отходов является несанкционированным, на контейнерных площадках складировать их запрещено.

АО «Крайжилкомресурс» за семь месяцев вывез более 15 тыс. кубометров несанкционированных отходов с территории Адлерского района, около 10 тыс. — с территории Лазаревского, 16,3 тыс. — из Хостинского, почти 18 тыс. — из Центрального. Около 1 тыс. кубометров такого мусора вывезли с территории Сириуса.

За указанный период составили 729 актов нарушения природоохранного законодательства. Документы направлены в полицию.

Вячеслав Рыжков