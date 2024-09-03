Предполагаемых вора и мошенницу задержали росгвардейцы в Сочи

Правоохранительные органы в Сочи задержали двоих подозреваемых, которых разыскивали за различные имущественные преступления. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В ходе патрулирования улицы Крымской в микрорайоне Мамайка росгвардейцы обратили внимание на женщину, чьи приметы совпадали с данными из ориентировки. Как выяснилось, 32-летняя жительница Московской области использовала найденную банковскую карту для оплаты своих покупок.

В этот же день на улице Ленина в Адлере правоохранители задержали 38-летнего мужчину из Ставропольского края, который находился в розыске за кражу кошелька. Установлено, что подозреваемый уже имел несколько судимостей за аналогичные преступления. Обоих нарушителей передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что благодаря камерам видеонаблюдения в Сочи удалось раскрыть более 200 преступлений. Сейчас новым уличным оборудованием оснащены все объекты массового пребывания людей на курорте: пляжи, спортивные площадки, парковые зоны и другие территории.

Мария Удовик