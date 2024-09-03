В Екатеринбурге будут читать стихи Бориса Рыжего в стилизованном трамвае

В честь 50-летнего юбилея уральского поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге по маршруту №15 запустили стилизованный «рыжий» трамвай, сообщили в пресс-службе Объединенного музея писателей Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Объединенный музей писателей Урала Фото: Объединенный музей писателей Урала Следующая фотография 1 / 2 Фото: Объединенный музей писателей Урала Фото: Объединенный музей писателей Урала

«Впереди Дни Бориса Рыжего в Литературном квартале, но уже сейчас жители Екатеринбурга могут не только проехать на нем, но и прочесть строки из стихов и даже прослушать их целиком благодаря QR-кодам на трамвае. Приятных Рыжих поездок!»,— сказано в сообщении.

Дни Бориса Рыжего пройдут с 5 по 8 сентября. В первый день состоится презентация трамвая — он будет ездить в течение трех месяцев, при этом маршрут №15 был выбран из-за того, что он курсирует на родной для поэта Вторчермет.

6 сентября в библиотеке им. Белинского состоится круглый стол, посвященный поэтике Бориса Рыжего, а Камерном театре откроется выставка-медиация «Герои безвременья: Лермонтов и Рыжий». 7 сентября в Камерном театре состоится спектакль по стихотворениям, а на ул. Малышева организуют экскурсию. В последний день, 8 сентября, студенты Екатеринбургского театрального института зачитают стихи в «рыжем» трамвае, пройдет экскурсия по Вторчермету, а в креативном кластере Л52 проведут поэтический марафон со свободным микрофоном.

Борис Рыжий родился в 1974 году в Челябинске и жил в Екатеринбурге с 1980 года. Начал писать стихи в 1990-х годах. В 1999 году он получил российскую литературную премию «Антибукер». В России издано шесть сборников его стихотворений, а стихи переведены на английский, голландский и другие языки. В 2001 году он покончил жизнь самоубийством. Посмертно ему присуждена литературная премия Санкт-Петербурга «Северная Пальмира». С 2002 года в Екатеринбурге проходят Дни поэзии памяти Бориса Рыжего.

Напомним, в мае на Вторчермете сквер на ул. Титова переименовали в парк поэта Бориса Рыжего, а также снимали документальный фильм для интерактивной выставки «Борис Рыжий. Последний классик», которая пройдет в Санкт-Петербурге с 26 июля по 8 сентября в пространстве «Севкабель Порт».

Ирина Пичурина