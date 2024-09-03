Завод «Хромпик» успешно реализует национальный проект «Производительность труда»

Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин высоко оценил участие коллектива завода «Хромпик» в реализации национального проекта «Производительность труда».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «Хромпик» Фото: Пресс-служба АО «Хромпик»

30 августа, в рамках рабочего визита он принял участие в презентации итогов программы по повышению производительности труда в АО «Хромпик».

В августе на заводе завершился первый этап программы, стартовавший в марте 2024 года. Предприятие заключило соглашение о сотрудничестве с Фондом технологического развития промышленности Свердловской области. Специалисты команды проекта выполнили целый комплекс мероприятий параллельно по нескольким направлениям. В числе ключевых — процесс адаптации вновь устроившихся сотрудников, их вовлеченность, мультифункциональность персонала и некоторые другие.

Благодаря этому проекту предприятие добилось снижения оттока персонала, сокращения времени выполнения заказов, повышения производительности, оптимизировало процессы на производстве. Часть сотрудников прошла дополнительное обучение по смежным направлениям. Были разработаны индивидуальные планы адаптации по профессиям, которые позволяют выстроить эффективный процесс обучения и облегчить вход в профессию новому специалисту.

Важно отметить, что в начале августа губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о присвоении проекту статуса «приоритетного инвестиционного проекта региона». Предприятие модернизирует действующее производство, реализует масштабные социальные программы в регионе.

– Сейчас перед большинством предприятий Свердловской области стоит задача – решить проблему нехватки высококвалифицированных кадров. Методы, которые предлагает национальный проект «Производительность труда», являются одними из самых эффективных. При этом они не требуют значительных финансовых затрат. Опыт завода «Хромпик» – один из самых показательных в регионе. Предприятие приступило к реализации масштабного инвестпроекта, и сразу на первоначальной стадии они вступили в нацпроект и успешно реализуют его основные принципы, – отметил заместитель министра промышленности и торговли Свердловской области Игорь Зеленкин.

– Перед «Хромпиком» стоят амбициозные цели, поэтому совместно с руководством завода были выбраны и успешно реализованы несколько определяющих задач пилотного проекта. Их выбор связан с модернизацией основных производственных мощностей, увеличением объемов производства и актуальной задачей достижения целевых показателей кадровой безопасности в условиях запланированного значительного увеличения штатной численности, – рассказал старший руководитель проектов регионального центра компетенций Свердловской области Артем Рогозинников.

Благодаря совместной грамотной работе специалистов центра компетенций и завода удалось добиться высокого процента удержания персонала, на четверть сократить период адаптации вновь устроившихся работников и многое другое.

– Общая продолжительность реализации национального проекта на заводе «Хромпик» составляет 3 года, в течение которых мы будем повышать производительность труда не менее чем на 5% ежегодно, через применение проектного подхода к деятельности и инструментов бережливого производства, – подчеркнул генеральный директор АО «Хромпик» Александр Кожухарь.

Далее завод будет самостоятельно внедрять инструменты бережливого производства на других производственных участках в соответствии с трехлетним планом. По завершению работы экспертов регионального центра компетенций на предприятии продолжит функционировать проектный офис, тиражирующий полученный опыт и подходы к организации труда.

Напомним, что в 2024 году АО «Хромпик» вошло в число лидеров предприятий Свердловской области, которые создают новые и развивают существующие рабочие места.

АО «Хромпик»