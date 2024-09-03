Свердловчан будут судить за мошенничество с маткапиталом почти на 20 млн рублей

В Каменске-Уральском (Свердловская область) отправили под суд семерых уральцев по обвинению в мошенничестве с материнским капиталом на сумму свыше 19,4 млн руб., сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Их будут судить по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, организованной группой, в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат, организованной группой).

Следствие установило, что 55-летний местный житель, являясь председателем кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Семейная касса», разработал план по хищению бюджетных средств при получении материнского капитала. С 2014 по 2017 год он создал организованную группу, в которую вовлек бухгалтера «Семейной кассы» и пятерых знакомых, имеющих опыт риэлторской деятельности, а также использовал подконтрольные ему другие КПК — «Честный» и «Семейный капитал».

С апреля 2017 года по ноябрь 2021 год они искали владельцев сертификатов на маткапитал и заключали с ними фиктивные договоры займов на покупку недвижимости по завышенной стоимости. Оформленные документы соучастники отправляли в подразделения Пенсионного фонда России в Свердловской области и Севастополя, после чего на счета коммерческих организаций перечислялись деньги в счет погашения основного долга и процентов.

Напомним, в Невьянском городском суде Свердловской области будут судить 42-летнего местного жителя за обман банков на сумму более 7,7 млн руб. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Ирина Пичурина