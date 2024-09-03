В Челябинске отменили салют в честь Дня города

Администрация Челябинска отменила фейерверк, который планировали запускать в День города 7 сентября на набережной реки Миасс. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, праздничный концерт 7 сентября перенесли с 16:00 на 17:00.

Отмена фейерверков в честь Дня города наблюдается во многих регионах России. В 2024 году салют не стали проводить в Красноярске, Тюмени, Омске и Абакане. Также фейерверки отменяли и на празднованиях 9 мая: в Удмуртии, Екатеринбурге, Ярославле, Тюмени, Новосибирске.

Виталина Ярховска