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В Челябинске легковой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе

На северо-западе Челябинска водитель легкового автомобиля сбил двух человек. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба госавтоинспекции города.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 22 часов 2 сентября на улице Бейвеля. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП телесные повреждения получили парень и девушка 20 и 18 лет соответственно.

Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

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