Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ХК «Трактор» выбрал нового капитана на сезон 2024/2025

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» представил капитана команды на сезон 2024/2025. Им стал нападающий Владимир Ткачев, сообщает пресс-служба клуба.

Также определены ассистенты капитана — Артем Блажиевский, Сергей Телегин, Андрей Светлаков и Стивен Кэмпфер.

Предыдущий капитан «Трактора» Сергей Калинин покинул команду по истечении контракта после сезона 2023/2024.

Первый матч в новом сезоне ХК «Трактор» сыграет 4 сентября с екатеринбургским «Автомобилистом».

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...