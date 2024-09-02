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В санаториях Сочи объем платных услуг вырос на 19,2%

В 2023 году доходы здравниц Сочи достигли 26,4 млрд руб., что на 19,2% больше, чем в 2022 году. Гостей принимал 51 санаторий. Такие данные «Ъ-Сочи» предоставили в Краснодарстате.

Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

«Спрос на услуги санаториев безусловно будет расти. После пандемии люди все более бережно относятся к своему здоровью, аудитория омолаживается»,— отметила региональный маркетолог AZIMUT Здоровье Юлия Осина.

Как ранее писал «ФБЖ.Юг», в 2023 году в санаторно-курортных организациях Кубани оздоровились свыше 1,6 млн гостей, что на 1,9% больше, чем годом ранее. За первые 7 месяцев 2024 года санатории Краснодарского края посетили порядка 900 тыс. человек (на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Маргарита Синкевич

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