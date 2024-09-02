Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовой драке подростков в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о массовой драке подростков на школьном поле в Екатеринбурге 1 сентября. Региональный СКР начал проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным telegram-канала Ural Mash, драка произошла в районе Новая Сортировка, когда подростки пришли на школьное поле играть в футбол. «К ним подошел мальчик, пнул мячик и предложил одному из парней побороться — ради прикола. Но все это переросло в настоящий конфликт»,— написали в канале.

В пресс-группе городского УМВД «Ъ-Урал» сообщили, что ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. «Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия»,— рассказали в УМВД.

Доклад Александру Бастрыкину должен представить и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин потребовал доклад о травле школьников в Сургуте. По данным СКР, в школе Сургута учащийся младших классов приносил в школу опасные для одноклассников предметы и совершал противоправные действия в отношении сверстников.

Виталий Красиков