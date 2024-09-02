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Впервые за историю наблюдений осенью в Сочи зацвела ривезия пушистая

В Сочи впервые за историю наблюдений осенью зацвела ривезия пушистая. Это вечнозеленое невысокое дерево из семейства мальвовые, подсемейства стеркулиевые. Родня колы, брахихитона и фирмианы, рассказали в пресс-службе сочинского нацпарка.

Фото: пресс-служба Сочинского нацпарка

Фото: пресс-служба Сочинского нацпарка

Родиной растения являются восточные Гималаи, Бирма, юго-западный Китай. В нацпарке отметили, что растение имеет «необыкновенный аромат индийских благовоний» и экзотический вид цветков.

Основное цветение растение наблюдалось в Дендрарии 6 июня. Полноценно летом ривезия не цвела и распустилась лишь сейчас, в сентябре. Найти растение, уточнили в нацпарке, можно в Дендрарии на участке между Мавританской беседкой и административным корпусом.

Вячеслав Рыжков

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