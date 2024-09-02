Спасатели эвакуировали туристов со скального маршрута виа-ферраты в Сочи

Сочинские спасатели эвакуировали туристов со скального маршрута виа-ферраты. Помощь потребовалась двоим молодым людям в районе рекреационного объекта «Орлиные скалы» в ночь на 2 сентября, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

На верхнем участке виа-ферраты – скального маршрута, оборудованного страховочным канатом и стальными скобами (ступенями) – застряли двое туристов. Чтобы преодолеть верхнюю часть ферраты, им нужно было навесить веревку, организовав перила, однако парень и девушка об этом не знали и веревку не взяли. Обратно возвращаться сил у них уже не было. Туристы также не взяли фонари и не могли передвигаться в темноте.

Прибывшие на вызов спасатели установили голосовой контакт с туристами. При помощи альпинистского снаряжения специалисты спустились к ним, а затем эвакуировали с использованием мотолебедки. Спасенные оказались местными жителями 30 и 36 лет.

Вячеслав Рыжков