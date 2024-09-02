В Екатеринбурге прошел футбольный турнир в поддержку ПДД

В Екатеринбурге во второй раз состоялся турнир по мини-футболу «За безопасность дорожного движения». Мероприятие проходило на поле СК «Урал» и собрало восемь команд, которые были сформированы из городских мини-футбольных клубов и различных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе «УГМК-Телеком», ставшей участником и одним из спонсоров соревнований.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УГМК-Телеком Фото: пресс-служба УГМК-Телеком

Важность спортивного события для профилактики правонарушений ПДД отметил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов. Для гостей турнира прошли викторины и интерактивы на знание правил дорожного движения. «Члены команд и зрители в повседневной жизни являются участниками дорожного движения. Поэтому мы не просто разыгрываем кубок, но выступаем в поддержку здорового образа жизни и инициатив по развитию дорожной безопасности и снижению дорожно-транспортного травматизма»,— подчеркнул руководитель клуба «Атлетик», организатор турнира Роман Рожнев.

Специальный приз — кубок «Самой скоростной команды турнира» — выиграла команда региональной Госавтоинспекции. Помимо традиционных наград призеры получили подарки от «УГМК-Телеком»: VR-очки, умные будильники и музыкальные колонки. Компания не первый год занимается внедрением и содержанием стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации в Свердловской области.

«Второй год подряд мы принимаем участие в турнире, который не только популяризирует спорт, но формирует здоровое отношение к культуре вождения и соблюдению ПДД. Ведь тема дорожной безопасности становится более актуальной, привлекает внимание не только органов власти, но и общества»,— добавила руководитель пресс-службы «УГМК-Телеком» Ольга Ковалева.

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