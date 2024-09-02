Суд позволил подрядчику «БМТ-сервис» очищать реку Миасс в Челябинске

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство владимирского ООО «Баромембранная технология-сервис». Компания требовала отменить обеспечительные меры, в рамках которых ей было запрещено очищать реку Миасс в муниципальном центре. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Согласно документам суда, ООО «БМТ-сервис» обосновало ходатайство тем, что «при приостановлении работ в период паводков повышается риск подтопления в черте города, что напрямую противоречит общественным интересам, нарушает права и угрожает интересам неопределенного круга лиц». В результате 27 августа суд согласился с компанией и отменил обеспечительные меры.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 21 мая прокуратура Челябинской области подала в арбитражный суд региона заявление о признании недействительным госконтракт ООО «БМТ-сервис» с Центром экологического мониторинга области, в рамках которого запланировано восстановление реки Миасс в Челябинске. Стоимость договора составляет 3,4 млрд руб.

31 июля по ходатайству прокуратуры Челябинской области суд запретил ООО «БМТ-сервис» выполнять работы по контракту.