Челябинцы стали на 80% активнее покупать товары к школе на маркетплейсах

В Челябинской области жители с января по август 2024 года на 80% активнее заказывали школьные товары, канцелярию и книги в маркетплейсах, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, регион вошел в топ-10 субъектов России по объему потраченного трафика на таких ресурсах в августе. Исследование об этом представил «МегаФон».

Активнее всего челябинцы начали покупать онлайн-товары для школьников в преддверии нового учебного года. В августе трафик на маркетплейсы вырос в 2,1 раза в сравнении с этим же месяцем прошлого года.