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Более тысячи объектов общественного питания проверили в Сочи

Специалисты администрации Сочи совместно с Роспотребнадзором проверили предприятия общественного питания на соблюдение санитарных норм в условиях летнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В рамках профилактической кампании, направленной на обеспечение безопасности отдыхающих, рабочая группа посетила около 20 ресторанов и кафе Центрального района города. Исполняющий обязанности директора департамента курортов администрации Сочи Александр Девин сообщил, что в летний и бархатный сезоны контроль за соблюдением санитарных норм усиливается.

По данным департамента, в ходе летнего сезона проверили свыше 1 тыс. предприятий. Нарушения выявить не удалось, но каждому заведению направили список обязательных санитарных требований.

Мария Удовик

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