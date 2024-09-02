В Челябинске частично открыли движение трамваев через Теплотехнический институт

На стрелочном узле «Теплотехнический институт» в Челябинске завершена укладка путей на одном из участков. Трамвай №15 теперь направлен по привычному маршруту Чичерина — ЧТЗ. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Со 2 сентября трамвай №3 временно направят по маршруту Депо №2 — Российская — Автовокзал Центральный. Вагон №16 будет следовать по Чичерина — Российская — Автовокзал «Центральный», а №22 по маршруту Чистопольская — Российская — Карла Маркса — Чичерина.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», работы на трамвайном узле «Теплотехнический институт» ООО «ЧелябГЭТ» планируют полностью закончить 22 сентября. На сегодняшний день для трамваев все еще закрыт поворот с проспекта Победы на улицу Кирова.