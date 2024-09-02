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Глава СКР поручил провести проверку из-за жалоб копейчан на затопление домов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад о результатах проверки ситуации в Копейске, где дома затапливаются грунтовыми водами, и жители вынуждены откачивать их за свой счет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

В комментариях в аккаунте приемной Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте» жители поселка Бажово города Копейска обратились к главе СК с просьбой о помощи. По их информации, с 2015 года улицы, дворы и дома затапливаются грунтовыми водами, уровень которых достигает полуметра. Жилье разрушается, автомобилям, в том числе спецтранспорту, трудно проезжать по дорогам. Многочисленные обращения результатов не принесли, и граждане откачивают воду за свой счет.

В следственном управлении СК России по Челябинской области по этой информации начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Алексею Колбасину доложить о ее результатах. Исполнение поручения и ход проверки СКР поставил на контроль.

Виталина Ярховска

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