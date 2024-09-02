Абсолютно новая репродуктивная реальность

Первая в мире трансплантация матки от одной женщины к другой произошла в 2000 году, но тогда орган пришлось удалить через 99 дней. Причиной стал некроз — отмирание тканей. Действительно удачную операцию удалось провести лишь в 2011 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: filipp romanovski / unsplash.com Фото: filipp romanovski / unsplash.com

Женщине пришлось пройти через три года адаптации, но затем она смогла забеременеть и благополучно родить ребенка.

С тех пор более 70 детей родились с помощью пересаженных маток. 22 из них — в городе Бейлор, штат Техас.

Джулиано Теста, руководитель медицинского центра Bailor University по пересадке внутренних органов брюшной полости, со своей командой опубликовал исследование состояния первых двадцати пациенток с 2016 по 2019 год. Женщины подбирались по трем критериям. Первый: они все должны быть в возрасте, позволяющем безопасно зачать и родить ребенка. Второй: у них не должно быть матки. Третий: должен быть хотя бы один функционирующий яичник.

В большинстве случаев матки были взяты у живых женщин. Две изъяты у недавно скончавшихся. Из двадцати женщин с пересаженной маткой четырнадцать успешно родили минимум одного ребенка.

«Это абсолютно новая реальность!» — радуется Теста.

«Успех невероятный, и я хочу, чтобы об этом знали все,— комментирует результаты Лиза Юханссон, коллега Тесты и соавтор исследования.— Мы хотим помочь всем женщинам, которые нуждаются в этой операции».

Пациентки были разделены на два десятка. В первом — пять неудачных операций. Во втором — всего одна. Неудачи стали следствием технических ошибок: врачи плохо соединили сосуды, или неправильно подобрали шовный материал, или трансплантат оказался неподходящим.

До переезда в Бейлор Лиза Юханссон занималась трансплантациями матки в Швеции. Семь из девяти операций там прошли успешно, и шесть женщин смогли родить.

«Тогда было сложно делать какие-либо выводы, мы были одними из первых, кто делал такие операции,— вспоминает Юханссон.— Сейчас становится действительно ясно, что мы можем проводить трансплантации матки безопасно и эффективно».

Пока причин волноваться и правда нет: выживаемость плода и женщин высокая, дети рождаются здоровыми. Иммунодепрессанты, нужные реципиентам для приживления органа, не причиняют им непоправимого вреда. После родов матку обычно удаляют, чтобы не было осложнений. Опытным путем выяснили, как правильно подбирать органы для пересадки: доноры должны были родить до этого хотя бы раз и быть в пременопаузной стадии. И, конечно, должны совпадать группы крови.

Доноры испытывают определенные проблемы, как и всегда при удалении матки. Прямо во время исследования команда Тесты перешла с традиционного поперечного разреза к более деликатной технике, с минимальным вмешательством. Пропорционально росту популярности такого способа лечения бесплодия все больше людей волнует этичность пересадки матки. Даже среди врачей идет непрекращающийся диспут. Есть мнение, что лучше пользоваться более проверенными средствами — суррогатным материнством и усыновлением: не будет лишнего риска матери и плоду.

Джессика Уолтер, доцент кафедры репродуктивной эндокринологии и коллега Тесты, была настроена скептически. Операция казалась ей слишком сложной и небезопасной. Но после личного общения с женщиной после трансплантации, после того как та рассказала ей, как у нее впервые в жизни пришли месячные, как она радовалась положительному тесту на беременность, Уолтер увлеклась этой темой.

Как и другие методы лечения бесплодия, трансплантация матки очень дорога. Поиск доноров, сама операция, послеоперационное сопровождение — все это требует много времени, сил и средств.

«Сейчас наша цель — развивать центры трансплантаций,— говорит Юханссон.— Мы будем публиковать все данные наших исследований, чтобы как можно быстрее развивать эту часть медицины. Бесплодие — это болезнь, долг медицины — создать лекарство для всех нуждающихся в нем».

По материалам интернет-портала STAT.

Олег Кондауров