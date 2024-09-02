В чем суть новых правил для дорожных камер

1 сентября вступили в силу федеральный закон и постановления правительства с новыми требованиями к установке камер фиксации нарушений ПДД и их работе. Теперь комплексы фотовидеофиксации нельзя ставить в произвольном месте; главное требование — наличие «очага аварийности». Под этим термином понимают километровый отрезок загородной дороги либо 200-метровый в населенном пункте, где за год произошло три или более ДТП одного вида с пострадавшими или пять разнотипных ДТП. Также камеру можно ставить на перекрестках, где в течение года произошло четыре и более однотипных ДТП без пострадавших.

Впрочем, есть и исключения. Вне зависимости от уровня аварийности камеры можно ставить на выделенных полосах для общественного транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, местах производства работ, в зонах запрета остановки и стоянки, а также у пунктов весогабаритного контроля. Передвижные камеры должны убираться после «прекращения обстоятельств, послуживших причиной для их использования» (например, после завершения ремонтных работ или строительства).

Расстояние между стационарными камерами, отслеживающими скорость автомобилей, должно быть не меньше 1 км в населенном пункте и 5 км — вне населенных пунктов. Исключение сделано для перекрестков, развязок, выделенок и очагов аварийности. Зона контроля камеры должна начинаться не ближе 150–300 м от предупреждающего знака «Фотовидеофиксация». Автомобили, на которых установлены мобильные камеры, должны иметь специальные опознавательные знаки (например, цветографическую схему на борту).

Отметим, что столичная система фиксации нарушений будет работать по собственным правилам.