В Кавказском заповеднике значительно увеличилась популяция зубров

В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике ученые обследовали пять локальных группировок по время гона. В результате на Мастаканском хребте в цирке горы Веселой обнаружили крупную группу зубров, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Власти отмечают, что ранее осмотр этой территории не давал результата несколько лет. Но в 2024 году на Бурьянистом хребте в период гона впервые были выявлены зубры. Теперь территорию включат в число участков регулярного обследования. Всего визуально было учтено 1017 особей, из них количество сеголетков, рожденных в текущем году, и прошлогодних зубрят составило 97 особей.

«Эти показатели подтверждают тенденцию, обозначившуюся в прошлом году: доля детенышей в общей популяции зубров заметно выросла по сравнению с периодом 2017-2022 годов. Начался новый этап роста численности, связанный с увеличением количества репродуктивных самок»,— отмечают в мэрии Сочи.

Специалисты считают, что сейчас популяция зубров в Кавказском заповеднике может составлять 1250—1280 особей. При этом еще в 2023 году животных было около 1200, а в 2022 — 1150. Ученые заключают, что рост популяции косвенно подтверждает освоение зубрами новых территорий в границах заповедника. По их мнению, в будущем рост численности зубров может привести к расширению ареала их обитания за пределы Кавказского заповедника.

Татьяна Ручкина