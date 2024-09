Ода радости

Вышла 18-я пластинка музыканта австралийского происхождения Ника Кейва «Wild God». Слушал Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В новом альбоме Ник Кейв попрощался с прежней жизнью

Фото: Chris Pizzello / AP В новом альбоме Ник Кейв попрощался с прежней жизнью

Фото: Chris Pizzello / AP

«Этот шедевр заставит вас снова полюбить жизнь» — так пишет о новом альбоме Nick Cave And The Bad Seeds «Wild God» обозреватель The Guardian Алексис Петридис. Но прежде самому автору альбома потребовалась долгая работа над собой, чтобы изменить отношение к своей собственной жизни.

В 2015 году 15-летний сын Ника Кейва Артур сорвался со скалы. О том, как семья Ника Кейва и Сюзи Бик переживала утрату, музыкант рассказал в документальном фильме «Еще раз с чувством», в альбоме The Bad Seeds «Ghosteen» (2019), а затем в книге «Вера, надежда и резня». Все эти годы Ник Кейв продолжал активно гастролировать. Его публика стала полноправной участницей шоу, а сам певец вплотную приблизился к роли проповедника, способного управлять аудиторией как со сцены, так и из любой точки зала. Скорбь стала частью его образа, его почерка. В 2021 году умерла участница раннего состава The Bad Seeds Анита Лейн (на альбоме «Wild God» ей посвящена песня «O Wow O Wow (How Wonderful She Is)». А в 2022 году в возрасте 31 года умер Джетро, сын Кейва от модели Бо Лэзенби. Отношения Кейва с Джетро, как и с его матерью, были далеки от идеальных. Однако об этой утрате поклонники Кейва узнали от Сюзи Бик. Джетро был частью семьи.

Казалось, что 65-летнему Нику Кейву остается теперь до конца дней своих оплакивать близких и это всегда будет лейтмотивом его творчества. Однако в первый день 2023 года он начал писать альбом с совершенно иным настроением.

В недавнем интервью американскому телеведущему Стивену Кольберу Ник Кейв рассказывал, как осознал, что утраты и скорбь — это часть жизни каждого человека. Нет никого, кто не прошел бы через это. Можно замкнуться в переживании отсутствия близкого человека, как в коконе. И это очень опасный путь. Другой путь — это осознать, что все мы хрупкие и уязвимые существа, найти в себе силы почувствовать себя частью мира, состоящего из людей, которые тоже кого-то потеряли.

Мир не место, полное жестокости. Отсюда и настроение альбома «Wild God». В мире есть радость и счастье. А когда ты остаешься внутри скорби, ты не можешь поверить в то, что счастье возможно.

Все вышесказанное в поэтичной и очень доступной форме упаковано в песню «Joy». Этот растекающийся вокруг ритмического «квадрата» блюз Кейв начинает традиционной для жанра строчкой «Проснулся я утром…». В первой части текста он говорит: «Кажется, кто-то умер в моей семье». Затем в песне появляется новый персонаж: «А за окном раздался низкий и тихий голос... Он говорил с моей болью, с моей тоской. Говорил в мою боль». Наконец, в кульминационном моменте песни «пылающий мальчик» говорит: «У всех нас было слишком много печали, теперь время для радости».

Нику Кейву нравится, когда новый альбом Nick Cave And The Bad Seeds сравнивают с объятиями.

Он искренне верит в то, что «Wild God» способен поднять настроение, что совсем несвойственно не только его альбомам последних десяти лет, но и альбомам The Bad Seeds в принципе.

Для Кейва также было важно, что это именно альбом группы. В The Bad Seeds давно нет тех участников, которые вместе с лидером сделали ее легендой,— Аниты Лейн, Бликсы Баргельда, Мика Харви, Барри Адамсона и других. Но «Wild God» — альбом группы, которая, не имея никакого плана, на одних эмоциях, способна создать нечто значительное.

Прежде чем измерять градус радости, стоит отметить, что песни в альбоме структурно гораздо более комфортны, чем, например, в «Ghosteen» или в сольном альбоме Ника Кейва «Carnage» (2021). Ник Кейв и его товарищи снова сочиняют песни, которые несложно классифицировать и понятно, к какой жизненной ситуации применить. Человек, которого большинство меломанов узнали благодаря альбому «Баллады убийств» («Murder Ballads», 1996) и песне «Red Right Hand», что звучит в сериале «Острые козырьки», записал десять треков, которые возвращают веру в человека.

Вопрос, который нередко задают в разговоре о великих музыкантах: «Сможет ли он создать нечто равнозначное его великому альбому?» В случае Ника Кейва — это «Murder Ballads», но только если судить с точки зрения коммерции, радиоэфиров и клипов на MTV. Фанаты Ника Кейва назовут великими другие альбомы. А повторить он вряд ли что-то сможет, потому что не сможет повторить свою жизнь. Вряд ли ее течение, облеченное в эйфорические блюзы, пересечется с сегодняшней коммерцией. Новый альбом скорее для тех, кому важно окончательно не потерять веру.